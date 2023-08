Nemecký basketbalista Theis rozvíril tému marihuany u hráčov NBA

Berlín 16. augusta (TASR) – Nemecký basketbalista Daniel Theis neodsudzuje užívanie marihuany po zápase. Podľa hráča Indiany Pacers na rozdiel od alkoholu nevplýva na výkon. Informácie priniesla agentúra DPA.



"Myslím si, že fajčenie marihuany po zápase je v podstate v poriadku. Odhadujem, že tri štvrtiny hráčov NBA to robia bežne. Mnohí majú po zápase problém zaspať a chcú sa len upokojiť," citovala Theisa DPA. "Ja to nerobím, našťastie mám dobrý spánok a nechcem dávať zlý príklad deťom," dodal 31-ročný basketbalista.



Vedenie NBA prítomnosť tejto látky v krvi nekontroluje. Marihuana je však na zozname zakázaných látok nadchádzajúcich MS basketbalistov, ktoré sú na programe od 25. augusta do 10. septembra v Indonézii, Japonsku a na Filipínach.