< sekcia Šport
Nemecký brankár Ortega prestúpil z Manchestru City do Nottinghamu
Tridsaťtriročný Ortega odchytal za City 56 duelov od svojho príchodu z Arminie Bielefeld v roku 2022.
Autor TASR
Londýn 1. februára (TASR) - Nemecký futbalový brankár Stefan Ortega prestúpil v rámci anglickej Premier League z Manchestru City do Nottinghamu Forest, kde sa dohodol na zmluve do konca sezóny.
Tridsaťtriročný Ortega odchytal za City 56 duelov od svojho príchodu z Arminie Bielefeld v roku 2022. Podľa britských médií je odstupné pre City vo výške 580-tisíc eur. Informovala agentúra DPA.
Tridsaťtriročný Ortega odchytal za City 56 duelov od svojho príchodu z Arminie Bielefeld v roku 2022. Podľa britských médií je odstupné pre City vo výške 580-tisíc eur. Informovala agentúra DPA.