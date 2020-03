Nemecký desaťbojár Kaul hľadí na olympiádu so skepsou

Hamburg 19. marca (TASR) - Nemecký desaťbojár Niklas Kaul hľadí na OH 2020 v Tokiu so skepsou. Majstra sveta trápi okrem pandémie koronavírusu aj to, že všetci športovci nebudú mať rovnaké podmienky na tréning, keďže vo viacerých krajinách platí karanténa.



"Z môjho pohľadu to bude zložité, už len pokiaľ ide o férovosť. Šport sa v týchto dňoch dostal na vedľajšiu koľaj," citovala slová Kaula agentúra DPA. Bývalý britský veslár Matthew Pinsent považuje za nezmyselné žiadať od športovcov, aby trénovali v krajinách, ktoré sú teraz odrezané od sveta. Podľa neho by bolo najrozumnejšie, keby olympiádu v Tokiu zrušili.



Počet smrteľných obetí SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo zvýšil k štvrtku 19. marcu k 10.00 SEČ na 8811, v 160 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u 218.827 osôb.