Nemecký expert na zdravotníctvo o šampionáte: UEFA zlyhala

Berlín 11. júla (TASR) - Popredný nemecký expert pre oblasť zdravotníctva Karl Lauterbach podrobil ostrej kritike Európsku futbalovú úniu (UEFA) pre jej údajný ignorantský prístup k situácii s pandémiou koronavírusu. Nepáči sa mu, že viacero zápasov ME sa hralo pred plnými tribúnami, hoci kontinent ohrozuje ďalšia vlna pandémie pre nákazlivejší delta variant.



"Nad týmto šampionátom visí tieň a UEFA je zodpovedná za úmrtia pre jej ignorantský prístup. To si musíme jasne povedať. UEFA podľa môjho názoru zlyhala," vyhlásil podľa DPA Lauterbach pre futbalový magazín 11Freunde. Podľa nemeckého odborníka sa mohlo v priebehu turnaja zdať, že pandémia je preč, ale nie je to tak. "Majstrovstvá Európy boli zneužité pre tento fatálny signál."



Pre Lauterbacha je účasť viac ako 60.000 divákov na nedeľňajšom finálovom dueli ME medzi Anglickom a Talianskom v Londýne nebezpečenstvom. "Wembley je úplne mimo kontroly," tvrdí nemecký expert. Ten na druhej strane ocenil hygienický koncept účasti fanúšikov v nasledujúcom ročníku Bundesligy: "Som presvedčený, že ho môžeme považovať za bezpečný."



Predstavitelia nemeckých spolkových krajín pred novou sezónou odsúhlasili, že štadióny sa budú môcť na bundesligových dueloch zaplniť do polovice svojej kapacity, nanajvýš však 25.000 divákmi. Nezaočkovaní návštevníci i osoby po prekonaní ochorenia budú musieť pred vstupom na tribúnu predložiť negatívny výsledok testu.