Nemecký futbalový zväz neuvažuje o odvolaní Löwa

Berlín 6. apríla (TASR) - Po šokujúcej prehre 1:2 so Severným Macedónskom v kvalifikačnom súboji MS 2022 sa na hlavu trénera nemeckej futbalovej reprezentácie Joachima Löwa zniesla vlna kritiky zo strany fanúšikov a médií. Čelných predstaviteľov Nemeckého futbalového zväzu (DFB) však necháva chladnými a Löwovi v tejto chvíli garantujú, že bude viesť tím na blížiacom sa EURO 2020.



"Držíme sa nášho plánu. Meno nového reprezentačného trénera oznámime až po šampionáte, teda pred septembrovým pokračovaním bojov o MS v Katare," vyhlásil prezident DFB Fritz Keller.



Riaditeľ DFB Oliver Bierhoff si myslí, že dva mesiace pred štartom veľkého turnaja by bolo riziko siahnuť po výmene trénera. "Jogi má plnú moc a veľké skúsenosti, aby s národným tímom dosiahol na ME úspech. Je to jeho posledný turnaj, nepochybujem o tom, že bude veľmi motivovaný. Má našu dôveru," poznamenal Bierhoff.



Löw vedie nemeckú reprezentáciu od 1. augusta 2006, keď nahradil na poste Jürgena Klinsmanna, ktorému predtým robil dva roky asistenta. Po EURO 2020 sa jeho misia pri "Nationalelf" skončí.