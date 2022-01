Nemecký hádzanár Kühn mal pozitívny test, nahradil ho Wagner

Bratislava 16. januára (TASR) - V tíme hádzanárov Nemecka sa na prebiehajúcich ME objavil pozitívny test na koronavírus. V sobotu ho zaznamenali u Juliusa Kühna, ktorý už opustil výpravu a zamieril do karanténneho ubytovania. Nemci dodatočne povolali do kádra Hendrika Wagnera z druholigového Ludwigshafenu.



Do nedeľného duelu s Rakúskom v základnej D-skupine na štadióne Ondreja Nepelu ešte Wagner nezasiahne. Kühn sa do tímu bude môcť vrátiť až po prípadnom postupe Nemcov do hlavnej fázy a po dvoch negatívnych PCR testoch za sebou. Protokol šampionátu hovorí o minimálne päťdňovej karanténe po pozitívnom teste.



"Dúfam, že sa čo najskôr budem môcť vrátiť do tímu a pokračovať v turnaji," citovala agentúra DPA Kühna, ktorý je trikrát zaočkovaný a nemá žiadne príznaky ochorenia Covid-19. Nemci vo svojom prvom dueli na šampionáte zdolali Bielorusko 33:29.