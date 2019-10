Nemecký hokejista Dennis Seidenberg ukončil kariéru

Berlín 24. októbra (TASR) - Nemecký hokejový obranca Dennis Seidenberg ukončil aktívnu kariéru vo veku 38 rokov.



"Po fyzickej stránke to už nejde. Moje ramená a zápästia sú po pätnástich rokoch v NHL do značnej miery zničené," uviedol pre portál eishockeynews.de. Jeho rozhodnutie však nebolo prekvapujúce, Seidenberg totiž odohral posledný súťažný duel pred vyše rokom, keď reprezentoval Nemecko na MS 2018 v Kodani. Na konci februára 2019 síce ešte podpísal kontrakt s NY Islanders, ale do zápasov nezasiahol.



Seidenberga draftovala Philadelphia Flyers v roku 2001 z celkového 172. miesta. Nasledujúcu sezónu strávil ešte v nemeckej DEL v drese Adleru Mannheim, ale potom už zamieril za oceán. V dresoch Philadelphie, Phoenixu, Caroliny, Floridy, Bostonu a naposledy Islanders odohral v základnej časti NHL dokopy 859 zápasov a pripísal si 251 bodov (44+207). V play off pridal 69 štartov a 21 bodov (3+18). V roku 2011 získal s Bostonom Stanleyho pohár. V národnom drese odohral 63 stretnutí a zaznamenal 17 bodov (4+13).