Nemecký káder bez Müllera, Neuer bude chýbať proti Lichtenštajnsku

Stuttgart 1. septembra (TASR) - Nový tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Hansi Flick sa musí v troch septembrových zápasoch kvalifikácie MS 2022 zaobísť bez Thomasa Müllera. Vo štvrtkovom dueli proti Lichtenštajnsku vo švajčiarskom St. Gallene nebude môcť počítať ani s brankárom Manuelom Neuerom.



Müller musí nútene pauzovať pre zranenie stehenného svalu. Neuer má problémy s členkom, v dueloch proti Andorre a Islandu by však už mal byť k dispozícii. Proti Lichtenštajnsku sa postaví do bránky Bernd Leno z Arsenalu Londýn. Flick zatiaľ neprezradil, kto nastúpi s kapitánskou páskou. "Vyriešime to interne. Pozitívne je, že všetci hráči sú ochotní pre Nemecko urobiť maximum," citovala slová Flicka agentúra DPA.