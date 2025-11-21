< sekcia Šport
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel nemecký futbalový majster sveta
Niekdajší krídelník Fortuny Düsseldorf a Bayeru Leverkusen odohral v nemeckej Bundeslige viac než 350 zápasov.
Autor TASR
Berlín 21. novembra (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Dieter Herzog zomrel vo veku 79 rokov. O úmrtí majstra sveta z roku 1974 informovala jeho rodina.
Niekdajší krídelník Fortuny Düsseldorf a Bayeru Leverkusen odohral v nemeckej Bundeslige viac než 350 zápasov. „Klub prišiel o výnimočného futbalistu a človeka, ktorý v našej histórii zanechal zreteľnú stopu. Klub vzdáva hold jednému z najväčších hráčov v histórii klubu a uctí si jeho pamiatku,“ citovala z vyhlásenia Düsseldorfu agentúra DPA.
