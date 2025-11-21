Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. november 2025Meniny má Elvíra
< sekcia Šport

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel nemecký futbalový majster sveta

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Niekdajší krídelník Fortuny Düsseldorf a Bayeru Leverkusen odohral v nemeckej Bundeslige viac než 350 zápasov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 21. novembra (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Dieter Herzog zomrel vo veku 79 rokov. O úmrtí majstra sveta z roku 1974 informovala jeho rodina.

Niekdajší krídelník Fortuny Düsseldorf a Bayeru Leverkusen odohral v nemeckej Bundeslige viac než 350 zápasov. „Klub prišiel o výnimočného futbalistu a človeka, ktorý v našej histórii zanechal zreteľnú stopu. Klub vzdáva hold jednému z najväčších hráčov v histórii klubu a uctí si jeho pamiatku,“ citovala z vyhlásenia Düsseldorfu agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

Premiér: V 2026 nemôžeme pokračovať takou konsolidáciou ako posledne

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci

Drucker: Pri nedodržiavaní dohôd nevieme garantovať podporu ministrov

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal