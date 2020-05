Nemecký minister vnútra Seehofer podporil plán obnovenia Bundesligy

Berlín 3. mája (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer, pod ktorého úrad patrí aj agenda športu, podporil obnovenie sezóny v 1. bundeslige koncom mája pri dodržaní prísnych bezpečnostných opatrení. Vyplýva to z rozhovoru, ktorý poskytol pre nedeľník Bild am Sonntag.



Oficiálny vládny súhlas pre obnovu športového diania v Nemecku by mohol prísť v stredu. "Časový plán pre obnovenie líg je prijateľný. Z mojej strany však musí byť jasné, že 1. bundesliga nebude mať žiadne privilégiá," vyhlásil nemecký minister.



Riadiaci orgán nemeckých futbalových líg už vypracoval manuál, ktorým sa súťaže budú riadiť. Ten obsahuje intenzívne zdravotné kontroly hráčov a prázdne hľadiská pri zápasoch. Správu priniesla agentúra DPA.