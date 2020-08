Nemecký minister zdravotníctva odmieta návrat divákov na štadióny

Berlín 10. augusta (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn neverí v septembrový návrat divákov na futbalové štadióny. Počas pondelkovej telekonferencie so spolkovými kolegami sa zhodli, že vzhľadom na situáciu s pandémiou koronavírusu nie je otázka divákov na futbale na programe dňa. Informovala o tom agentúra DPA.



Riadiaci orgán bundesligy a II. bundesligy Nemecká futbalová liga (DFL) minulý týždeň schválil koncept diváckej účasti. Ten zahrňuje iba domácich fanúšikov, zákaz státia a predaja alkoholu. Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 má však v Nemecku stúpajúcu tendenciu a Spahn si nemyslí, že koncentrácia masy ľudí je rozumný nápad: "Tisíce návštevníkov na štadiónoch nie je vec, ktorá je kompatibilná so súčasným stavom. Sme presvedčení, že musíme byť stále ostražití. Diváci na tribúnach by neboli dobrý signál."