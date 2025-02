Nemecký pivot Theis bude pôsobiť v Monaku

Monte Carlo 17. februára (TASR) - Nemecký basketbalista Daniel Theis bude pôsobiť v Monaku. Skúsený pivot hral osem sezón v zámorskej NBA. Vo februári ho vedenie New Orleans Pelicans vymenilo do Oklahomy City Thunder, ktorá sa zriekla jeho služieb.



Theis sa následne dohodol na zmluve s AS Monaco Basket - účastníkom Euroligy. V roku 2021 získal s Nemeckom titul majstra sveta. V semifinále Nemci prekvapujúco zdolali USA a vo finále zvíťazili nad Srbskom, pripomenula agentúra AP.