Nemecký podnikateľ kúpil viac ako tretinový podiel v Herthe Berlín

Berlín 27. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Hertha Berlín potvrdil zmenu vo vlastníckych podieloch. Podnikateľ Lars Windhorst prostredníctvom spoločnosti Tenor Holdnig získal 37,5 percenta akcií za 125 miliónov eur. Vylúčená nie je ani ďalšia investícia, ktorá by jeho podiel zvýšila na 49,9 percenta. Podľa periodík Spiegel a Bild by mohol obchod vzrásť až na 225 miliónov eur.



"Hertha má vynikajúci manažment a stabilnú základňu, vidím ju ako výbornú príležitosť na dlhodobú investíciu," citovala Windhorsta agentúra DPA.



Berlínsky klub, kde pôsobia aj Slováci Peter Pekarík a Ondrej Duda, uvažuje nad výstavbou nového štadióna. Vedenie predpokladá, že nový investor môže pomôcť k umiestneniam v hornej časti tabuľky a prieniku do európskych súťaží. V minulom ročníku bola Hertha jedenásta, Duda sa stal s 11 gólmi najlepším strelcom mužstva.