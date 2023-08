Nemecký stredopoliar Robin Gosens posilnil Union Berlín

Berlín 16. augusta (TASR) – Nemecký futbalista Robin Gosens podpísal zmluvu s Unionom Berlín. Do klubu prišiel z Interu Miláno, ktorý mal zaňho obdržať 15 miliónov eur. Táto suma by bola najvyššia v histórii Unionu.



"Vždy som hovoril, že hrať v Nemecku i Bundeslige je môj sen. Union má za sebou niekoľko pôsobivých rokov, rezonovalo to aj v zahraničí," uviedol Gosens podľa agentúry DPA. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar strávil najväčšiu časť kariéry v Atalante Bergamo. Do Interu prišiel v roku 2021 na hosťovanie a po jeho skončení strávil na San Sire ešte jednu sezónu. S tímom získal Taliansky pohár i superpohár.



"V Robinovi máme človeka, ktorý reprezentuje odhodlanie, dobrý prístup a tímovosť. Môže byť náš líder na ihrisku aj mimo neho," povedal Oliver Ruhnert, riaditeľ berlínskeho klubu. Tím si pred dvoma rokmi zaistil po dvoch dekádach pohárovú Európu, predstavil sa v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy. Túto jeseň ho čaká prvýkrát v histórii Liga majstrov, zahrá si hlavnú fázu.