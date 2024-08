Nemecký štvorkajak obhájil zlato na 500 m v rýchlostnej kanoistike

rýchlostná kanoistika



muži K4 500 m: 1. Nemecko (Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf, Tom Liebscher-Lucz), 2. Austrália (Jackson Collins, Riley Fitzsimmons, Noah Havard, Pierre van der Westhuyzen) +0,04, 3. Španielsko (Carlos Arévalo, Marcus Cooper, Saul Craviotto, Rodrigo Germade) +0,25, 4. Ukrajina +1,21, 5. Litva +1,33, 6. Srbsko +1,72, 7. Maďarsko +2,19, 8. Nový Zéland +2,39

Paríž 8. augusta (TASR) - Nemecký mužský štvorkajak získal zlatú medailu na 500 m v rýchlostnej kanoistike na OH v Paríži. Kvarteto v zložení Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf a Tom Liebscher-Lucz triumfovalo v dramatickom A-finále s náskokom iba štyroch stotín pred Austráliou. Nemci tak zopakovali prvenstvo z Tokia. Bronz si na kanáli Vaires-sur-Marne vybojovali reprezentanti Španielska (+0,25).Slovensko nemalo po prvý raz od Atlanty 1996 olympijské zastúpenie v K4. V štvorkajaku získali v minulosti Slováci dve strieborné medaily (OH 2016 v Riu de Janeiro, OH 2008 v Pekingu) a dve bronzové medaily (0H 2004 v Aténach, OH 2020 v Tokiu).