Nemecký útočník Füllkrug prestúpil z Dortmundu do West Hamu

Londýn 5. augusta (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Niclas Füllkrug bude hrať za West Ham United. Do tímu účastníka Premier League prestúpil po jednej sezóne strávenej v Borussii Dortmund. Tridsaťjedenročný útočník podpísal zmluvu do roku 2028, podľa britských médií je prestupová čiastka na úrovni 30 miliónov eur.



"Som veľmi rád, že som tu a neviem sa dočkať, keď s mojimi novými spoluhráčmi vybehnem na ihrisko. Myslím si, že Premier League je najlepšia liga na svete a pre mňa je tá pravá. Je čas presťahovať sa do Anglicka a pracovať pre taký veľký klub ako je West Ham," citovala agentúra DPA z vyjadrenia Füllkruga, ktorý má na konte 21 štartov a 13 gólov v drese národného tímu Nemecka. Na EURO 2024 dal dva góly v piatich vystúpeniach.



Füllkrug prišiel do Dortmundu v lete 2023 z Werderu Brémy, v minulosti hral aj za Norimberg, Fürth a Hannover. S Borussiou sa v minulej sezóne dostal do finále Ligy majstrov.