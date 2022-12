Nemecký zväz je pripravený osloviť Beckera s ponukou na spoluprácu

Hamburg 20. decembra (TASR) - Nemecký tenisový zväz (DTB) plánuje osloviť Borisa Beckera s ponukou na vzájomnú spoluprácu po tom, ako trojnásobného wimbledonského šampióna prepustili z väzenia v Oxfordshire. Becker si vo Veľkej Británii odpykal osem mesiacov trestu za nepriznanie všetkého majetku po vyhlásení osobného bankrotu v roku 2017.



Beckera poslal londýnsky súd v apríli na dva a pol roka do väzenia. Po vyhlásení bankrotu totiž Nemec previedol státisíce britských libier z podnikateľského účtu na iné účty, čo je v rozpore so zákonmi v Spojenom kráľovstve.



"Boris Becker je neoddeliteľná súčasť nemeckej tenisovej rodiny už celé desaťročia. Jeho zásluhy sú a zostávajú jedinečné. Budeme s ním viesť rozhovory po jeho návrate do Nemecka," uviedol športový riaditeľ DTB Klaus Eberhard.