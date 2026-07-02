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Nemecký zväz údajne navrhol Nagelsmannovi, aby odstúpil
Tridsaťosemročný kouč si vzal čas na rozmyslenie.
Autor TASR
Berlín 2. júla (TASR) - Nemecký futbalový zväz (DFB) údajne navrhol Julianovi Nagelsmannovi, aby odstúpil z funkcie reprezentačného trénera. Tridsaťosemročný kouč si vzal čas na rozmyslenie.
O trojhodinovom stretnutí vedenia DFB s Nagelsmannom referoval denník Bild, pričom Frankfurter Rundschau označil jeho odvolanie za definitívne a oficiálne k nemu má prísť cez víkend.
Nagelsmann má platný kontrakt do ME 2028. O jeho konci na lavičke štvornásobných majstrov sveta sa však začalo hovoriť ihneď po prehre Nemcov v šestnásťfinále MS 2026 s Paraguajom v jedenástkovom rozstrele. Hlavným kandidátom na uvoľnenú pozíciu by mal byť Jürgen Klopp, pripomenula agentúra DPA.
O trojhodinovom stretnutí vedenia DFB s Nagelsmannom referoval denník Bild, pričom Frankfurter Rundschau označil jeho odvolanie za definitívne a oficiálne k nemu má prísť cez víkend.
Nagelsmann má platný kontrakt do ME 2028. O jeho konci na lavičke štvornásobných majstrov sveta sa však začalo hovoriť ihneď po prehre Nemcov v šestnásťfinále MS 2026 s Paraguajom v jedenástkovom rozstrele. Hlavným kandidátom na uvoľnenú pozíciu by mal byť Jürgen Klopp, pripomenula agentúra DPA.