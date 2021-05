Németh nepozná svoju budúcnosť, Vida sa lúčil s Dunajskou Stredou

Dunajská Streda 23. mája (TASR) - Sobotný šláger medzi druhým a tretím mužstvom futbalovej Fortuna ligy sa skončil víťazstvom Dunajskej Stredy, ale smútiť nemusí ani Trnava, keďže sa takisto prebojovala do kvalifikácie Európskej konferenčnej ligy.



Zápas záverečného 10. kola nadstavbovej skupiny o titul (2:0) sa lámal už na začiatku, keď hosťujúci Martin Bukata v 15. minúte po verdikte VAR dostal červenú kartu. "Bukata mi povedal, že hráča nevidel, išiel na loptu a nešťastne trafil hráča. Úmysel v tom nebol. Dalo sa to riešiť aj bez červenej karty," komentoval rozhodnutie tréner Michal Gašparík, ktorý prišiel k mužstvu v rozbehnutej sezóne, ale s polovicou ročníka je spokojný: "V Trnave nie je jednoduché trénovať. Každý chce výsledky a kvalitnú hru, prvým dvom trénerom sa nedarilo. Potom som prišiel a podarilo sa mi zmeniť obraz hry. S polsezónou je spokojnosť, tretie miesto sme si zaslúžili a sme radi, že môžeme byt v Európe."



Gašparík momentálne nevidí do budúcnosti Spartaka: "Ja som optimista. Verím, že kľúčových hráčov udržíme. Rozmýšľame o doplnení mužstva, hlavne na lavičke. Verím, že zažijeme dobrú budúcu sezónu. Trnava a slovenská liga potrebujú, aby Spartak hral o špicu."



Domáci tréner Antal Németh zatiaľ nevie, či bude viesť mužstvo aj v nasledujúcej sezóne. "Prosím, buďme trpezliví, aj ja som trpezlivý. Uvidíme, čo prinesie najbližšia budúcnosť. Nech sa stane čokoľvek, som šťastný, že som dostal možnosť viesť mužstvo v piatich zápasoch."



Dunajská Streda mala v ročníku parádny úvod a záver, uprostred však prišli horšie výsledky. "V strede nám vypadli niektorí hráči a nedokázali sme ich nahradiť. Škoda, že sme stratili body v takých zápasoch, ako proti Pohroniu, Seredi. Hlavne teraz na konci to mrzí. Štart a koniec boli z našej strany výborné. Každý rok sme bližšie a bližšie k Slovanu. Verím, že ďalší rok to bude ešte lepšie," povedal obranca DAC Dominik Kružliak. Pred zápasom hráči dostali na krk aj strieborné medaily: "Bol to dobrý pocit, každá medaila poteší. Som rád, že sme druhé miesto obhájili. Možno by to mohlo byť aj lepšie. Uvidíme v ďalšej sezóne."



V zápase na posledných pät minút nastúpil aj maďarský stredopoliar Máté Vida, ktorý pre zranenie kolena musel celú sezónu vynechať. Dvadsaťpäťročný futbalista sa lúčil nielen so sezónou, ale s Dunajskou Stredou, keďže mu vypršala zmluva a k jej predĺženiu neprišlo: "Nebola to moja životná sezóna, od tohto to môže byť už len lepšie. Ale nemôžem za to, žiaľ, stáva sa to. Aj u Kalmára sme mohli vidieť, že vypadol tesne pred ME. Pozerám sa už len dopredu. Mám v sebe toľko horkosti, že som chcel získať titul alebo aspoň pohár. Aj mužstvo, aj fanúšikovia by si to zaslúžili. O prvých dvoch ročníkoch môžem hovoriť len pozitívne. Odohral som viac ako 70 zápasov. Zažil som tu veľa pekných spomienok, ale žiaľ posledná sezóna priniesla veľa trpkosti. Som rád, že som sa mohol rozlúčiť na ihrisku."



Zápas sa ťažko hodnotil trnavskému kapitánovi Martinovi Mikovičovi, ktorý tiež videl červenú kartu: "Do 20. minúty sme boli lepší. Potom nastali niektoré situácie, ktoré nemôžeme komentovať. Som na chlapcov hrdý, nechali sme veľa síl na ihrisku. Hráčom som poďakoval za celú sezónu a za tento zápas obzvlášť. V Dunajskej Strede hrať o dvoch hráčov menej a potom nedostať gól, klobúk dole."



Tridsaťročný obranca zavinil v 58. minúte jedenástku, za čo dostal druhú žltú kartu: "Myslím si, že penalta bola. Nebudem sa skrývať. Kontakt tam bol, ale veľakrát som videl, že pri horších situáciách rozhodca nedal ani žltú kartu." Napriek tomu Trnava ukázala svoju silu, bola najlepším mužstvom jarnej časti: "Strašne nás to teší, ale nemôžeme sa z toho dlhodobo žiť. Možno týždeň si to užijeme, ideme na dovolenky a potom od prvého dňa musíme pracovať. Tréner si musí vyskladať mužstvo. Kostra je excelentná, dá sa na tom stavať a pokračovať v takých výkonoch."



Veľkú zásluhu na tom mal Gašparík, podľa Mikoviča prebudil šatňu: "Prišiel do kabíny a nastavil pravidlá. Vie, ako to v Trnave chodí. Povedal, že sme kvalitní futbalisti, nemáme sa čoho báť. Vštepil do nás jeho herný systém. Niekde to v nás prebudil."