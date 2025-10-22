Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Šport

Nemka Lysová opäť terčom verejných urážok od fanúšikov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Lysová verejne publikovala kompiláciu komentárov, medzi ktorými boli zahrnuté sexistické poznámky a vyhrážky smrťou.

Autor TASR
Tokio 22. októbra (TASR) - Nemecká tenistka Eva Lysová sa opäť stala terčom urážok od fanúšikov na sociálnych sieťach po svojom konci na turnaji WTA v Tokiu.

Lysová verejne publikovala na Instagrame kompiláciu komentárov, medzi ktorými boli zahrnuté sexistické poznámky a vyhrážky smrťou. Nemka vypadla v Tokiu v osemfinále po prehre 1:6, 1:6 s Kanaďankou Victoriou Mbokovou.

Nejde o prvý takýto prípad, Lysová už v júni hovorila o zvýšenom množstve urážok a dodala, že podľa jej slov väčšina pochádza od ľudí, čo stávkujú na zápasy. Informovala o tom agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte