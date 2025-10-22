< sekcia Šport
Nemka Lysová opäť terčom verejných urážok od fanúšikov
Lysová verejne publikovala kompiláciu komentárov, medzi ktorými boli zahrnuté sexistické poznámky a vyhrážky smrťou.
Autor TASR
Tokio 22. októbra (TASR) - Nemecká tenistka Eva Lysová sa opäť stala terčom urážok od fanúšikov na sociálnych sieťach po svojom konci na turnaji WTA v Tokiu.
Lysová verejne publikovala na Instagrame kompiláciu komentárov, medzi ktorými boli zahrnuté sexistické poznámky a vyhrážky smrťou. Nemka vypadla v Tokiu v osemfinále po prehre 1:6, 1:6 s Kanaďankou Victoriou Mbokovou.
Nejde o prvý takýto prípad, Lysová už v júni hovorila o zvýšenom množstve urážok a dodala, že podľa jej slov väčšina pochádza od ľudí, čo stávkujú na zápasy. Informovala o tom agentúra DPA.
Lysová verejne publikovala na Instagrame kompiláciu komentárov, medzi ktorými boli zahrnuté sexistické poznámky a vyhrážky smrťou. Nemka vypadla v Tokiu v osemfinále po prehre 1:6, 1:6 s Kanaďankou Victoriou Mbokovou.
Nejde o prvý takýto prípad, Lysová už v júni hovorila o zvýšenom množstve urážok a dodala, že podľa jej slov väčšina pochádza od ľudí, čo stávkujú na zápasy. Informovala o tom agentúra DPA.