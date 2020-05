Atlétku Mihambovú povedie legendárny Carl Lewis

Berlín 31. mája (TASR) - Úradujúca majsterka sveta aj Európy v skoku do diaľky Malaika Mihambová z Nemecka sa bude pripravovať pod vedením legendárneho Carla Lewisa. Za deväťnásobným olympijským víťazom a osemnásobným svetovým šampiónom sa v auguste presťahuje do USA.



Dvadsaťšesťročná Mihambová sa bude pod vedením Lewisa pripravovať v texaskom Houstone. "Je atlétom storočia. Obdivujem ho zato, čo všetko dosiahol v oboch šprintérskych disciplínach aj v skoku do diaľky. Chcem sa rozvíjať ako športovec aj ako osobnosť. Toto je prípad prostredia. Carl Lewis a Leroy Burrell, ktorý bude mojim šprintérskym koučom, patrili dlhé roky medzi svetovú elitu. Môžem sa od nich veľa naučiť," citovalo Nemku periodikum Bild am Sonntag.



Mihambová získala minulý rok titul na MS v Katare v skoku do diaľky. Na majstrovstvách Nemecka skončila na 100 m na treťom mieste. Informovala agentúra DPA.