Nemky na úvod šampionátu zdolali Island 32:25

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Autor TASR
Stuttgart/Trier 26. novembra (TASR) - Nemecké hádzanárky odštartovali v stredu domáci svetový šampionát víťazstvom v C-skupine v Stuttgarte nad Islandom 32:25. V „déčku“ v Trieri potvrdili úlohu favoritiek Španielky, ktoré zdolali Paraguajčanky 26:17. Nemecko hostí v poradí 27. majstrovstvá sveta spoločne s Holandskom.

Slovenky sa na MS neprebojovali, keď v aprílovej baráži nestačili na Švajčiarsko po výsledkoch 22:38 vonku a 24:30 doma. Od Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF) nedostali ani voľnú kartu ako v roku 2021, keď na šampionáte v Španielsku obsadili konečnú 26. priečku. Tentoraz ju dostali Chorvátsko a Čína.



C-skupina (Stuttgart/Nem.):

Nemecko - Island 32:25 (18:14)



D-skupina (Trier/Nem.):

Španielsko - Paraguaj 26:17 (15:9)
