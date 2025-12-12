< sekcia Šport
Nemky sú prvými finalistkami, zdolali obhajkyne titulu Francúzky 29:23
Nemky sú tak na šampionáte stále stopercentné, predtým vyhrali všetkých sedem stretnutí na domácej pôde v Dortmunde.
Autor TASR
Rotterdam 12. decembra (TASR) - Hádzanárky Nemecka sa stali prvými finalistkami 27. majstrovstiev sveta žien. V piatkovom semifinálovom dueli v Rotterdame zdolali obhajkyne titulu Francúzky 29:23. Reprezentantky spoluorganizátorskej krajiny sa v nedeľnom boji o titul stretnú s víťazkami zápasu medzi domácimi Holanďankami a úradujúcimi olympijskými a európskymi šampiónkami z Nórska (20.45 h).
Nemky sú tak na šampionáte stále stopercentné, predtým vyhrali všetkých sedem stretnutí na domácej pôde v Dortmunde. Do finále MS sa prebojovali prvýkrát od roku 1993. Francúzky čaká v nedeľu len duel o bronz.
Nemky sú tak na šampionáte stále stopercentné, predtým vyhrali všetkých sedem stretnutí na domácej pôde v Dortmunde. Do finále MS sa prebojovali prvýkrát od roku 1993. Francúzky čaká v nedeľu len duel o bronz.
MS v hádzanej žien - semifinále:
Francúzsko - Nemecko 23:29 (12:15)
Najviac gólov: Grandveauová a Bouktitová po 5, Kanorová a Foppová po 3 - Döllová 9, Leuchterová a Vogelová po 5
ďalší program:
20.45 Holandsko - Nórsko
Francúzsko - Nemecko 23:29 (12:15)
Najviac gólov: Grandveauová a Bouktitová po 5, Kanorová a Foppová po 3 - Döllová 9, Leuchterová a Vogelová po 5
ďalší program:
20.45 Holandsko - Nórsko