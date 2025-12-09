Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemky sú prvými semifinalistkami po triumfe 30:23 nad Brazíliou

.
Na snímke sa Nemky tešia z víťazstva. Foto: TASR/AP

V dueli o postup do finále nastúpia proti úspešnejšiemu zo súboja medzi Dánkami a Francúzkami.

Autor TASR
Dortmund 9. decembra (TASR) - Hádzanárky Nemecka sa stali prvými semifinalistkami majstrovstiev sveta žien. Vo štvrťfinálovom zápase zvíťazili na domácej palubovke v Dortmunde nad Brazíliou 30:23. V dueli o postup do finále nastúpia proti úspešnejšiemu zo súboja medzi Dánkami a Francúzkami.



MS v hádzanej žien

štvrťfinále:

Nemecko - Brazília 30:23 (17:11)
.

