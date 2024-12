Nemky vyhrali štafetu, Slovenky skončili na 17. mieste

výsledky štafety žien 4x6 km v Hochfilzene:



1. Nemecko (Vanessa Voigtová, Julia Tannheimerová, Selina Grotianová, Franziska Preussová) 16:13,7 min. (0 tr. okruhov + 4 dobíjania), 2. Francúzsko (Julia Simonová, Justine Braisaz-Bouchetová, Sophie Chauveauová, Lou Jeanmonnotová) +1:05,7 min. (1+13), 3. Švédsko (Anna Magnussonová, Anna-Karin Hejdenbergová, Ella Halvarssonová, Elvira Öbergová) +1:31,8 (1+6), 4. Slovinsko +2:42,1 (0+6), 5. Švédsko +2:53,0 (1+10), 6. Nórsko +3:08,2 (2+11), 7. Ukrajina +3:30,3 (0+5), 8. Česko +3:33,4 (2+11), 9. Poľsko +3:42,2 (2+19), 10. Fínsko +3:54,1 (0+7), ..., 17. SLOVENSKO (Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ, Ema KAPUSTOVÁ, Mária REMEŇOVÁ, Zuzana REMEŇOVÁ) +7:29,3 (1+12)



Celkové poradie SP v štafetách žien (2 z 5): 1. Švédsko 155 b., 2. Francúzsko 150, 3. Nemecko 131, 4. Nórsko 110, 5. Taliansko 85, 6. Švajčiarsko 79, ..., 15. SLOVENSKO 50

Hochfilzen 15. decembra (TASR) - Nemecké biatlonistky vyhrali štafetu na 4x6 km na podujatí 2. kola Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene. Kvarteto Vanessa Voigtová, Julia Tannheimerová, Selina Grotianová a Franziska Preussová triumfovalo len so štyrmi dobíjaniami a s vyše minútovým náskokom pred Francúzkami, tretie finišovali Švédky (+1:31,8). Slovenské družstvo v zložení Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Mária Remeňová a Zuzana Remeňová skončilo po dvoch bizarných situáciách na 17. mieste so stratou 7:22,3 min.Štafetu rozbehli najlepšie Francúzky vďaka Julii Simonovej, ktorá sa na prvom stúpaní odpútala od balíka. Začala čistou položkou, na stojke potom dvakrát dobíjala a Justine Braisazovej-Bouchetovej odovzdávala s takmer 10-sekundovým náskokom pred Fínkami, tretie boli Češky. Tie sa vďaka Lucii Charvátovej na chvíľu posunuli na druhú priečku. Braisazová-Bouchetová na ležke dvakrát minula, Charvátová však strelecky úplne zlyhala a musela ísť do trestného okruhu, čo využili Ukrajinky, ktoré sa posunuli za vedúce Francúzky. Braisazová-Bouchetová na stojke dvakrát dobíjala, z čoho profitovali Nemky, ktoré sa prvýkrát dostali na čelo vďaka Tannheimerovej. Braisazová-Bouchetová stratu na trati dohnala a odovzdávala Sophii Chauveauovej na prvom mieste. Tá strieľala čisto a držala si 13-sekundový náskok pred Grotianovou. Nemka v druhej položke dobíjala raz, kým Francúzka až šesťkrát, takže si po streľbe poradie vymenili. Chauveauová však súperku dostihla a odovzdávala Lou Jeanmonnotovej na prvom mieste so sedemsekundovým náskokom pred Nemkami. Tie sa po ležke opätovne ujali vedenia vďaka Preussovej, lebo Jeanmonnotová dvakrát dobíjala. Preussová postupne gradovala tempo a začala sa vzďaľovať súperke. V záverečnej streľbe strieľala čisto, čím definitívne rozhodla o triumfe Nemiek.Bátovská Fialková si od úvodu bežecky verila a krátko po štarte sa prepracovala na tretiu pozíciu. Na ležke musela dvakrát dobíjať a klesla na 18. priečku. Pokračovala však vo výbornom behu, na stojke vybielila na prvý raz všetky terče a poskočila na 12. pozíciu, na ktorej odovzdávala štafetu Kapustovej." povedala Bátovská Fialková pre STVR. Kapustová odstrieľala čisto na ležke, napriek tomu klesla na 15. priečku. V stojke netrafila druhý a piaty terčík, lenže zaváhali aj súperky a posunula sa na 13. miesto. Bežecky však nestačila a Márii Remeňovej odovzdávala na 16. priečke. Na kolegyňu však musela pri odovzdávke chvíľu čakať. Lotyška Bulinová totiž omylom vzala zo stojana jednu lyžu M. Remeňovej a chvíľu trvalo, kým sa chyba odhalila a slovenská reprezentantka si lyžu zapla. Slovenky tu stratili približne 10-15 sekúnd.povedala Kapustová. M. Remeňová na oboch streleckých položkách raz dobíjala a odovzdala s odstupom 4:31 min na 17. priečke.uviedla M. Remeňová. Jej sestre Zuzana sa na ležke strelecky nedarilo a musela absolvovať trestný okruh, v stoji dobíjala dvakrát. Na Američanky strácala už vyše minútu, takže bolo jasné, že preteky dokončia Slovenky na 17. mieste.O 14.15 h bola na programe štafeta mužov 4x7,5 km.