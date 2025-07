Nemky zdolali Francúzsko v rozstrele a postúpili do semifinále

futbal-ženy - ME - štvrťfinále:



Francúzsko - Nemecko 1:1 po predĺžení, 5:6 v rozstrele z 11 m



Góly: 15. Geyorová (z 11 m) - 25. Nüskenová



jedenástkový rozstrel: Mingeová 0:1, Majriová nedala, Dallmannová 0:2, Karchaouiová 1:2, R. Knaaková 1:3, Malardová 2:3, Däbritzová nedala, Baltimoreová 3:3, Bergerová 3:4, Jean-Francoisová 4:4, Bühlová 4:5, N'Dongalaová 5:5, Nüskenová 5:6, Sombathová nedala



Bazilej 19. júla (TASR) - Futbalistky Nemecka postúpili do semifinále majstrovstiev Európy vo Švajčiarsku. V sobotnom poslednom štvrťfinálovom dueli vyhrali v Bazileji nad Francúzskom 6:5 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom čase i po predĺžení sa zápas skončil 1:1. V súboji o postup do finále sa Nemky stretnú so Španielskom.V repríze semifinále z predchádzajúceho kontinentálneho šampionátu uspeli obhajkyne striebra, hoci už od 13. minúty hrali bez vylúčenej Kathrin Hendrichovej. Na úvodný gól Grace Geyorovej z penalty však odpovedala Sjoeke Nüskenová a o vyradení Francúzska rozhodol nepremenený pokus Alice Sombathovej v siedmej sérii rozstrelu. Nüskenová ešte v riadnom čase pokutový kop nepremenila, v rozstrele však bola úspešná ako v poradí posledná Nemka.