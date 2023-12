Nemôžem byť spokojnejší, povedal Howe po výhre United nad Newcastle

Newcastle 3. decembra (TASR) - Futbalisti Newcastlu United triumfovali v sobotňajšom dueli Premier League nad Manchestrom United 1:0 a proti "červeným diablom" zaznamenali tri víťazstvá za sebou. To sa im naposledy podarilo pred 101 rokmi. Do stretnutia zasiahol aj slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý v 86. minúte vystriedal zraneného Nicka Popea.



Newcastle momentálne trápia početné zranenia, trénerovi Eddiemu Howeovi chýbalo až jedenásť hráčov. "Straky" sa však nenechali odradiť a proti Manchestru výrazne dominovali, hostia zaznamenali za celý zápas len jednu strelu na bránku. V prvom polčase predviedli domáci viacero šancí, najväčšou z nich bola strela Kierana Trippiera z 39. minúty, ktorá trafila brvno. Pravý bek napokon prihral na víťazný gól Anthonyho Gordona z 55. minúty. "Sme si jasne vedomí našej situácie, ale hráči opäť zareagovali. Nemôžem byť s nimi spokojnejší, podali naozaj dobrý výkon," citovala Howea agentúra AFP.



Gordon sa podieľal na siedmich zásahoch v uplynulých ôsmich ligových zápasoch, zaznamenal päť gólov a dve asistencie. "Myslím si, že záleží hlavne na tíme a na tom, ako tvrdo na sebe pracujeme. Snažím sa byť niekým, na koho sa mužstvo môže spoľahnúť a momentálne za to dostávam odmeny v podobe gólov, takže som šťastný," uviedol 22-ročný útočník. Angličan z ihriska doslova odkríval: "Nejde len o chlapcov, ktorí sú zranení. Aj tí, čo hrajú, sú dobití a majú modriny. Ja krívam, ale aj tak som spokojný, pretože toto víťazstvo je pre nás obrovské."



Ďalšie zranenie pre Newcastle však prišlo v 86. minúte, keď z ihriska odišiel Pope. Šancu tak dostal Dúbravka, ktorý si v Premier League zahral naposledy 28. mája proti Chelsea (1:1). Slovenský brankár inkasoval po troch minútach hry, no gól Harryho Maguirea neplatil pre ofsajd. Dúbravka tak neinkasoval druhýkrát za sebou, podarilo sa mu to aj začiatkom novembra v osemfinálovom dueli anglického Ligového pohára tiež proti United (3:0).



Popeovo zranenie podľa Howea nevyzerá dobre: "Je to sklamanie večera. Zdá sa, že si vykĺbil rameno. Budeme musieť vyhľadať odborníkov a potom uvidíme, čo sa stane. Je veľmi skoro hovoriť o nejakom čase, no nevyzerá to dobre." Štyridsaťšesťročný kouč však bol s Dúbravkom spokojný: "Nastúpil v zložitej situácii s desiatimi minútami do konca a s tesným náskokom. To pre brankára nie je príjemné, takže ho musím pochváliť, že to zvládol tak dobre."



Manchester zaznamenal už šiestu ligovú prehru v tejto sezóne. "Mali sme ťažký prvý polčas a po ňom sme si povedali, že sme radi, že sme ešte v hre. Na konci stretnutia sme sa mali dobrý comeback. Celkovo treba povedať, že Newcastle si zaslúžil vyhrať," uviedol tréner tímu Erik ten Hag. "Nebolo tam tempo, nebola tam intenzita. Boli oveľa lepší ako my. Do hry sme sa neskôr dostali, no v koncovke sme už nestačili," dodal Maguire.



Newcastle sa vďaka sobotnému triumfu posunul na piatu priečku neúplnej tabuľky o skóre pred Tottenham. Ten však čakal nedeľný duel na pôde Manchestru City. "Červení diabli" figurovali na siedmom mieste s 24 bodmi.