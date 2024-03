Neymar navštívil tenisový turnaj v Miami aj s hviezdami NBA

Miami 26. marca (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar zverejnil na sociálnych sieťach príspevok, v ktorom je na spoločnej fotografii s hviezdami basketbalovej NBA Draymondom Greenom a Jimmym Butlerom. Na tenisovom turnaji v Miami sa odfotil aj so Španielom Carlosom Alcarazom.



Útočník saudskoarabského klubu Al-Hilal si vlani roztrhol predný krížny väz v ľavom kolene a odtrhol si aj meniskus. Momentálne sa venuje regenerácii.



S Butlerom sú dobrí priatelia, 34-americký basketbalista v januári pre denník The Guardian uviedol, že si s Brazílčanom pravidelne telefonuje a vždy ak to je možné, tak sa aj navštevujú. Po tom, ako si spoločne pozreli zápas Alcaraza proti Francúzovi Gaelovi Monfilsovi (6:2, 6:4) si spolu sadli na čaj. Nemyar pod spoločnú fotofrafiu napísal: "Skvelý deň".