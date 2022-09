Neočkovaný Djokovič stále nevie, či bude môcť hrať na Australian Open

Londýn 22. septembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič stále nevie, či bude môcť hrať na budúcoročnom Australian Open. "Naozaj to nie je v mojich rukách, takže dúfam, že dostanem nejaké pozitívne správy," povedal vo štvrtok.



Tridsaťpäťročný Djokovič nie je zaočkovaný, kvôli čomu prišiel už o niekoľko turnajov. Tento rok na prvom Grand Slame sezóny neštartoval, i keď pôvodne dostal výnimku na vstup do krajiny, keďže tvrdil, že v decembri 2021 prekonal koronavírus. Po desaťdňovej právnickej ságe ho však nakoniec z Austrálie deportovali.



Pre odmietavý postoj k vakcíne nemohol štartovať ani na nedávnom US Open. USA a Kanada totiž nepovoľujú vstup do krajiny zahraničným občanov bez vakcíny a tak Djokovič prišiel aj o ďalšie štyri turnaje v Severnej Amerike.



Srbský tenista tento rok štartoval z Grand Slamov len na Roland Garros, kde vypadol po štvrťfinálovej prehre s Rafaelom Nadalom, a vo Wimbledone, kde pridal svoj 21. grandslamový titul. Odvtedy neštartoval a predstaví sa až na Laver Cupe, ktorý odštartuje v piatok. "Nemám žiadne výčitky. Samozrejme, som smutný, že som nemohol hrať na US Open, ale bolo to moje rozhodnutie a vedel som, aké budú dôsledky. Takže som ich akceptoval," povedal.