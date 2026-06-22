< sekcia Šport
Neoficiálny maskot MS Merlin sa stretol s mexickou prezidentkou
Merlin sa prikolísal na tlačový brífing Sheinbaumovej v sprievode svojej majiteľky Karly Ivette Gomezovej a jej dvoch synov. Na sebe mal zelený dres mexického tímu a šál turnaja.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mexico City 22. júna (TASR) - Neoficiálny maskot mexickej časti futbalových MS, káčer Merlin, zažil v pondelok ďalší veľký deň, keď sa stretol s prezidentkou krajiny Claudiou Sheinbaumovou.
Merlin sa prikolísal na tlačový brífing Sheinbaumovej v sprievode svojej majiteľky Karly Ivette Gomezovej a jej dvoch synov. Na sebe mal zelený dres mexického tímu a šál turnaja. Spoločne zapózovali fotografom ako uznanie toho, že Merlin sa počas turnaja stal hviezdou v Mexiku i za jeho hranicami.
Gomezová je pouličná predavačka v historickom centre hlavného mesta. Povedala, že Merlin je „šéfom nášho malého podniku“ a „dohliada na to, aby sme pracovali a robili veci správne“. Dodala, že Merlin dostáva špeciálne krmivo pre kačky, ale v nedeľu aj mäsové tacos. Preslávil sa na začiatku turnaja, keď sa v tímovom drese a zladených ponožkách kolísal ulicami hlavného mesta. Jeho majitelia ho teraz plánujú zaregistrovať ako chránenú ochrannú známku. Informácie priniesla agentúra DPA.
Merlin sa prikolísal na tlačový brífing Sheinbaumovej v sprievode svojej majiteľky Karly Ivette Gomezovej a jej dvoch synov. Na sebe mal zelený dres mexického tímu a šál turnaja. Spoločne zapózovali fotografom ako uznanie toho, že Merlin sa počas turnaja stal hviezdou v Mexiku i za jeho hranicami.
Gomezová je pouličná predavačka v historickom centre hlavného mesta. Povedala, že Merlin je „šéfom nášho malého podniku“ a „dohliada na to, aby sme pracovali a robili veci správne“. Dodala, že Merlin dostáva špeciálne krmivo pre kačky, ale v nedeľu aj mäsové tacos. Preslávil sa na začiatku turnaja, keď sa v tímovom drese a zladených ponožkách kolísal ulicami hlavného mesta. Jeho majitelia ho teraz plánujú zaregistrovať ako chránenú ochrannú známku. Informácie priniesla agentúra DPA.