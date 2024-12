Nepríjemná správa zo zámoria: Slováci nebodovali, Černák sa zranil

NHL - sumáre



New York Rangers - Seattle Kraken 5:7 (1:0, 2:4, 2:3)



Góly: 4. Smith (Miller, Zibanejad), 23. Chytil (Kakko, Cuylle), 25. Trocheck (Fox), 53. Miller (Panarin, Fox), 55. Lafreniere (Trocheck, Panarin) - 22. Bjorkstrand (Stephenson, Beniers), 35. Tanev (Stephens, Kartye), 36. Tolvanen (Bjorkstrand, Wright), 40. Bjorkstrand (Montour, Tolvanen), 41. Dunn (Burakovsky, Stephenson), 52. Wright (Tolvanen, Bjorkstrand), 59. Gourde (Beniers, Oleksiak). Brankári: Quick - Grubauer, strely na bránku: 36:22







Vancouver Canucks - Tampa Bay Lightning 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)



Góly: 17. Hughes (Suter), 45. Sherwood (Myers, Räty) - 25. Kučerov (McDonagh, Point), 27. Point (Kučerov, Hedman), 57. Guentzel (Kučerov, Point), 60. Point. Brankári: Lankinen - Vasilevskij, strely na bránku: 25:32







Ottawa Senators - New York Islanders 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)



Góly: 6. Gaudette (Gregor, Stützle), 21. Norris (Batherson, Stützle) - 13. Lee (Dobson, Palmieri), 15. Maclean (Cholowski, Engvall), 54. Palmieri (Lee, Dobson), 60. Horvat. Brankári: Forsberg - Sorokin, strely na bránku: 31:13







Winnipeg Jets - Columbus Blue Jackets 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)



Góly: 12. Connor (Morrissey, Scheifele) - 34. Voronkov (Marčenko, Werenski), 48. Johnson (Monahan, Van Riemsdyk), 50. Johnson (Van Riemsdyk, Provorov), 59. Kuraly. Brankári: Comrie - Merzlikinš, strely na bránku: 25:28







New Jersey Devils - Colorado Avalanche 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)



Góly: 5. Colton (Mittelstadt, Ničuškin), 15. O´Connor (De Haan, Kiviranta), 35. Lehkonen (Mittelstadt), 57. Kelly (Rantanen, De Haan). Brankári: Allen - Wedgewood, strely na bránku: 25:23







Philadelphia Flyers - Utah 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)



Góly: 28. Farabee (Seeler, Konecny), 34. Tippett (Seeler, Mičkov) - 28. Carcone (Bortuzzo), 30. Valimäki (Sergačev, McBain), 36. Cooley (Guenther, Keller), 56. Stenlund. Brankári: Ersson - Stauber, strely na bránku: 24:25







Dallas Stars - Calgary Flames 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)



Góly: 5. Johnson, 28. Robertson (Back, Ljubuškin), 26. Hintz (Lindell, Robertson), 33. Steel (Benn), 34. Harley (Lundkvist, Back), 60. Harley (Marchment, Duchene) - 1. Huberdeau (Kadri), 37. Zary (Miromanov, Kuzmenko). Brankári: Oettinger - Wolf, strely na bránku: 28:31



Slováci v akcii:



Martin Pospíšil (Calgary) 14:37 0 0 0 +1 0 0



Erik Černák (Tampa Bay) 12:22 0 0 0 0 0 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 10:35 0 0 0 -1 0 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 9. decembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák z Tampy Bay sa zranil v úvode tretej tretiny na ľade Vancouveru v nočnom zápase NHL. Jeho tím triumfoval 4:2. Útočník Martin Pospíšil z Calgary mal jeden plusový bod v zápase, v ktorom jeho klub prehral na ľade Dallasu 2:6. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani útočník New Jersey Tomáš Tatar, ktorého tím doma podľahol Coloradu 0:4.Černák odstúpil zo zápasu po tom, čo ho atakoval útočník Vancouveru Aatu Räty. V stretnutí stihol odohrať 12:22 minút, počas ktorých sa prezentoval jedným hitom. Pre "blesky" sa duelom proti Canucks začal štvorzápasový trip na klziskách súperov v Západnej konferencii. Okrem Černáka nedohral stretnutie ani útočník Anthony Cirelli po kontakte s Noahom Juulsenom. Do ich zostavy sa naopak vrátil najproduktívnejší hráč tímu Nikita Kučerov, ktorý vynechal uplynulé dva zápasy pre bližšie nešpecifikované zranenie. Na ľade Canucks sa prezentoval troma bodmi (1+2), no ešte výraznejšie zažiaril jeho spoluhráč Brayden Point, ktorý sa bilanciou 2 góly a 2 asistencie podieľal na všetkých góloch hostí. Tampa zvíťazila v treťom zápase z uplynulých štyroch.Útočník Martin Pospíšil bol blízko k 11. bodu a 9. asistencii v sezóne, no napokon mu ju nepripísali. Už v prvej minúte zápasu v Dallase pomohol úspešným súbojom vybojovať puk a z následnej akcie Jonathan Huberdeau otvoril skóre. Flames však nenadviazali na sľubný začiatok duelu a po výsledku 0:4 v tretej tretine prehrali 2:6. Pospíšil nastúpil na krídle prvej formácie s Nazemom Kadrim a Huberdeauom a na ľade strávil celkovo 14:37 minút. Prezentoval sa aj ôsmimi hitmi - najviac zo všetkých hráčov zápasu. Hráči Dallasu opäť nedopustili tretiu prehru po sebe, Flames naopak prehrali šiesty z uplynulých siedmich zápasov.Brankár Colorada Scott Wedgewood dosiahol svoje prvé čisté konto v sezóne, keď 25 zákrokmi prispel k víťazstvu na ľade New Jersey 4:0. Tatar odohral proti svojmu bývalému tímu 10:36 minúty, počas ktorých mal jeden mínusový bod. Devils nevyužili možnosť bodovo sa vyrovnať najlepšiemu tímu Východnej konferencie Washingtonu, ktorý má však o tri odohrané zápasy menej.Hráčom Seattlu stačilo iba 22 striel, aby na ľade New Yorku Rangers strelili sedem gólov a zvíťazili 7:5. Štyrmi bodmi za dva góly a dve asistencie sa na triumfe hostí podieľal útočník Oliver Bjorkstrand, pre ktorého to bol bodovo najúspešnejší zápas v sezóne. Rangers prehrali siedmy duel z uplynulých deviatich. Kraken zakončili zápasom v Madison Square Garden štvorzápasový trip, na ktorom zvíťazili v troch dueloch.Hokejisti Ottawy nedokázali ani štvrtýkrát v sezóne zvíťaziť v troch zápasoch po sebe. Na domácom ľade prehrali s New Yorkom Islanders 2:4.Hráči Columbusu ukončili sériu troch prehier víťazstvom na ľade Winnipegu 4:1. Pre Jets to bola piata prehra z uplynulých siedmich zápasov, no naďalej sú spoločne s Minnesotou najlepší tím Západnej konferencie.Hokejisti Utahu zvíťazili prvýkrát po takmer dvoch mesiacoch v dvoch zápasoch po sebe. Na triumf na ľade Buffala 5:2 nadviazali vo Philadelphii, ktorú zdolali 4:2. Pre Flyers to bola tretia prehra po sebe.