Nesta skončil na lavičke AC Monza, nahradiť by ho mal zrejme Bocchetti

Monza 23. decembra (TASR) - Alessandro Nesta už nie je tréner futbalistov AC Monza. Účastník Serie A ukončil spoluprácu so 48-ročným Talianom po nedeľnej prehre s Juventusom Turín (1:2). Podľa talianskych médií je hlavný kandidát na post nového kormidelníka Salvatore Bocchetti, ktorý má skúsenosti so záchranárskymi prácami z pôsobenia v Hellase Verona.



Nesta podpísal zmluvu s klubom minulé leto do roku 2025, pričom kontrakt obsahoval opciu na ďalší rok v prípade záchrany v Serii A. "Klub AC Monza oznamuje, že s Alessandrom Nestom ukončil spoluprácu. V mene celej organizácie mu ďakujeme za jeho úsilie a želáme mu len to najlepšie do budúcnosti," citoval z vyhlásenia klubu portál football-italia.net.



Monza sa nachádza s 10 bodmi na konte na dne tabuľky Serie A. Najbližšie dve kolá odohrá proti priamym konkurentom v boji o záchranu Parme a Cagliari.