NEŠŤASTNÁ PREHRA: Slováci favorizovaným Španielom podľahli 72:76 pp

Na snímke vľavo Vladimír Brodziansky (Slovensko) a vpravo Yankuba Sima Fatty (Španielsko) počas zápasu 3. kola C-skupiny kvalifikácie ME 2025 v basketbale mužov Slovensko - Španielsko v Bratislave v piatok 22. novembra 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Kvalifikácia ME 2025 – C-skupina:



Slovensko – Španielsko 72:76 po dvojnásobnom predĺžení (25:38, 59:59, 67:67)



Slovensko: Brodziansky 23, Krajčovič 19, Malovec 7, Mokráň 2, Volárik 0 (Ihring 13, Pavelka 6, Fusek 2, Abrhám 0)



Najviac bodov – Španielsko: Yusta 21, Guerra 13, Salvo 12



TH: 23/16 – 21/11, fauly: 28 - 20, trojky: 8 - 9, rozhodovali: Vulič (Chor.), Montgomery-Tóthová, Praksch (obaja Maď.), štvrtiny: 10:14, 15:24, 21:10, 13:11 – 8:5, 5:9, 10.046 divákov (vypredané).

Na snímke slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu 3. kola C-skupiny kvalifikácie ME 2025 v basketbale mužov Slovensko - Španielsko v Bratislave v piatok 22. novembra 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 22. novembra (TASR) – Slovenskí basketbalisti neuspeli ani vo svojom treťom vystúpení v C-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. V piatok prehrali v Bratislave s úradujúcimi európskymi šampiónmi Španielmi 72:76 po dvojnásobnom predĺžení, hoci na konci prvého predĺženia boli veľmi blízko k senzačnému triumfu.Duel zverencov trénera Aramisa Nagliča sledovala najvyššia návšteva v ére samostatnosti, v bratislavskej Tipos aréne sedelo na tribúnach 10.046 divákov. Slováci sú v tabuľke na štvrtej pozícii. V pondelok 25. novembra o 20.00 h ich čaká duel s rovnakým súperom na jeho palubovke.Zaplnená Tipos aréna si na prvé slovenské body v zápase musela počkať až do tretej minúty, keď efektným smečom rozprúdil publikum Mokráň. Španieli už v tom čase viedli a veľmi rýchlo našli recept na domáce herné a taktické plány. Darilo sa im navyše ťažiť z výškovej prevahy a lepšej ofenzívnej produkcie, ale postupne sa dostali k slovu aj Slováci. Dobrou koncovkou mierne stiahli z manka, ale prvú štvrtinu prehrali 10:14. Slovenskí basketbalisti vďaka Malovcovi lepšie odštartovali druhú periódu, neraz sa priblížili na dosah jedného útoku, ale vtedy sa ukázali skúsenosti na strane úradujúcich európskych šampiónov. Opäť úspešne odstavili útočnú produkciu Slovákov a úsekom 12:2 si vybudovali polčasové vedenie 38:25.Začiatok druhého polčasu bol v slovenskej réžii, Španielov prinútili k rýchlemu oddychovému času, keď tretiu štvrtinu otvorili 7-bodovou šnúrou a vrátili sa do súboja o víťazstvo. Hosťom sa podarilo skórovať až v štvrtej minúte, ale bez väčších problémov sa vymanili z tlaku Slovákov a naďalej si udržiavali komfortné vedenie. V koncovke sa však ukázala sila tímu trénera Aramisa Nagliča, ďalším dobrým úsekom a najmä trojkou Brodzianskeho s klaksónom, bol pred poslednou štvrtinou stav 46:48. Slovensko malo hneď na začiatku zopár možností na vyrovnanie, respektíve dokonca vedenie, no svoje pokusy nevyužilo a na druhej strane Španieli skórovali, keď to bolo najviac potrebné. Nádej na historický úspech žila, v 36. minúte poslal Brodziansky domácich prvýkrát v zápase do vedenia – 58:57. Potom sa na oboch stranách zastavili bodové prísuny, o víťazovi rozhodli doslova posledné sekundy. Brodziansky mohol rozhodnúť v riadnom hracom čase o osude stretnutia, ale jeden zahodený trestný hod znamenal stav 59:59 a predĺženie.V extra čase rozhodovali detaily, dlho neprichádzali žiadne body z hry, len z trestných hodov. Krajčovič bol ústrednou postavou prvého predĺženia a zdanlivo rozhodol o osude stretnutia. Slováci viedli v závere prvého predĺženia o päť bodov, ale o náskok po nervydrásajúcom priebehu prišli. Štyri desatiny pred koncom ešte viedli o tri body a mali loptu, ale Yusta im ju zobral a vyrovnal jednou z najväčších striel v kariére. O víťazovi tak muselo rozhodnúť až druhé predĺženie. V ňom si najskôr Slováci dlho držali priaznivý stav, ale skúsenejší hostia ukázali lepšiu mušku a v rozhodujúcich momentoch preklopili zápas na svoju stranu.