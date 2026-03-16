Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. marec 2026
< sekcia Šport

Neto sa vyhol trestu, bude môcť hrať za Chelsea v odvete proti PSG

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Netovi hrozil trest za to, že v úvodnom dueli v Parku princov sotil podávača lôpt.

Autor TASR
Londýn 16. marca (TASR) - Portugalčan Pedro Neto z FC Chelsea sa vyhol trestu zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA). Bude tak môcť nastúpiť v utorňajšej osemfinálovej odvete Ligy majstrov proti obhajcovi trofeje Parížu Saint-Germain. Informovala o tom agentúra AFP.

Netovi hrozil trest za to, že v úvodnom dueli v Parku princov sotil podávača lôpt. Portugalský reprezentant ho odstrčil, mladík stratil rovnováhu a spadol na zem. Chelsea v tom momente prehrávala 2:4, napokon podľahla francúzskemu šampiónovi 2:5. Incident viedol k hromadnej šarvátke, do ktorej sa zapojili hráči oboch tímov. Neto sa neskôr za svoje konanie ospravedlnil a podávačovi lôpt daroval svoj dres.
.

