< sekcia Šport
Neto sa vyhol trestu, bude môcť hrať za Chelsea v odvete proti PSG
Netovi hrozil trest za to, že v úvodnom dueli v Parku princov sotil podávača lôpt.
Autor TASR
Londýn 16. marca (TASR) - Portugalčan Pedro Neto z FC Chelsea sa vyhol trestu zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA). Bude tak môcť nastúpiť v utorňajšej osemfinálovej odvete Ligy majstrov proti obhajcovi trofeje Parížu Saint-Germain. Informovala o tom agentúra AFP.
Netovi hrozil trest za to, že v úvodnom dueli v Parku princov sotil podávača lôpt. Portugalský reprezentant ho odstrčil, mladík stratil rovnováhu a spadol na zem. Chelsea v tom momente prehrávala 2:4, napokon podľahla francúzskemu šampiónovi 2:5. Incident viedol k hromadnej šarvátke, do ktorej sa zapojili hráči oboch tímov. Neto sa neskôr za svoje konanie ospravedlnil a podávačovi lôpt daroval svoj dres.
