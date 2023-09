Netradiční hrdinovia Bystrice, Svitana: Dva rýchle góly nás položili

Banská Bystrica 25. septembra (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice zvládli v 4. kole Tiposexraligy duel s Popradom a zdolali ho 4:3. Po dvoch úvodných prehrách si pripísali na konto druhé víťazstvo v rade, keď ich v nedeľu večer výrazne podržal brankár Filip Belányi. Hoci inkasoval rýchly gól už v 84. sekunde, následne zastrel roletu a niekoľkých hráčov Popradu privádzal do zúfalstva, nevedeli nájsť na neho recept.



To nakoplo bystrických "baranov", ktorí na konci druhej tretiny otočili stav dvoma rýchlymi gólmi a na začiatku tretej pridali tretí. Podtatranci potom už iba doťahovali stav a vyrovnať sa im nepodarilo. "Keď je viac striel a viac roboty, tak sa lepšie chytá asi všetkým brankárom. Prvú tretinu sme boli trošku nedôrazní, našťastie to bolo iba o gól po prvej tretine. V druhej sme hrali výborne a v tretej sme to nejako "ukopali". Ja sa vždy snažím chytiť každú strelu, pomáhať tak tímu, aby sme odskočili na viac gólov. Dnes sa to celkom podarilo," hovoril po víťazstve bystrický brankár Belányi, ktorý odchytal tretí zápas v sezóne. V prvom s Trenčínom inkasoval šesť gólov, v ďalšom piatkovom víťaznom proti Humennému štyri a Popradčania mu dali v nedeľu napokon iba tri. "Sme radi za dve víťazstvá v rade, každé body sa už do tabuľky počítajú, potrebujeme bodovať. Ja bojujem o post brankárskej jednotky každý deň, uvedomujem si to. Potešilo ma, že tréner ma po zápas es Popradom pochválil," dodal mladý 22-ročný brankár.



Ďalší banskobystrický hrdina v nedeľnom stretnutí bol obranca Frank Hora. Strelil tretí gól mužstva pri druhom a štvrtom zásahu asistoval. "Všetci sme dnes hrali veľmi dobre. Po úvodnom inkasovanom góle sme sa dostali späť do hry viacerými našimi zásahmi jednak brankára ale aj v defenzíve. Podľa mňa sme podali dobrý výkon. Poprad bol ťažký súper, po prvej tretine sme si povedali, že musíme viac držať puk a aby každá formácia hrala zodpovedne," povedal 27-ročný americký zadák a k osobnej štatistike ešte dodal: "Je pekné zapísať sa na streleckú listinu, boli to moje prvé body, takže som veľmi spokojný. Užívam si aj hru pred týmito fanúšikmi, sú poriadne hluční a ženú nás dopredu."



Popradčania boli sklamaní, že pod Urpínom nebodovali. Polovicu zápasu mali hru takpovediac v rukách, ale po rýchlom góle nedokázali pridať ďalšie a definitívne tak umlčať súpera. "Štart do zápasu sme mali dobrý. Vyhrávali sme po prvej tretine, mohli sme odskočiť aj na vyšší rozdiel, ale nepodarilo sa nám pridať druhý gól ani v presilovkách. Bystrica sa napokon rýchlimi gólmi v závere druhej tretiny vrátila do zápasu, otočila výsledok z 0:1 na 2:1 a potom trošku zobrala hru do svojich rúk. Tieto dva góly súpera nás možno tak trochu položili. Chceli sme sa po druhej tretine oklepať, vrátiť sa do zápasu, otočiť to. Aj keď sme dali gól na 2:3, dostali sme štvrtý. V závere tam toho času na vyrovnanie bolo trošku viac, ale málo sme sa tlačili do bránky, mali sme tam dorážky na vyrovnanie stavu. Stále sme naháňali zajaca za chvost, bohužiaľ, nevyšlo nám to a ideme domov bez bodu," hodnotil prehru popradský útočník Patrik Svitana, ktorý znižoval priebežný stav na 2:3 a pripísal si aj asistenciu pri znižujúcom góle na 3:4, keď týmto výsledkom zápas aj skončil.