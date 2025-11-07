Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Neuendorf zostáva naďalej prezidentom Nemeckého futbalového zväzu

Na snímke prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Bernd Neuendorf ďakuje po jeho znovuzvolení v piatok 7. novembra 2025. Foto: TASR/DPA

Jeho hlavnou ambíciou je zorganizovať v krajine majstrovstvá Európy žien v roku 2029.

Autor TASR
Frankfurt 7. novembra (TASR) - Prezidentom Nemeckého futbalového zväzu (DFB) zostáva naďalej Bernd Neuendorf. V piatkových voľbách bol 64-ročný funkcionár jediným kandidátom, na čele DFB tak bude ďalšie štyri roky.

Budúcnosť začína teraz. Po turbulentných rokoch konsolidácie a transformácie vstupujeme do novej fázy. Stabilizovali sme DFB v každom aspekte - atmosfére, financiách a športovej časti. DFB si obnovilo svoju reputáciu, opäť ho vnímajú ako relevantného hráča,“ cituje agentúra DPA pokračujúceho prezidenta DFB. Jeho hlavnou ambíciou je zorganizovať v krajine majstrovstvá Európy žien v roku 2029.
