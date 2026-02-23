Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Neuer by sa do bránky Bayernu mohol vrátiť už v šlágri s Dortmundom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tridsaťdeväťročný Neuer sa zranil 14. februára v bundesligovom dueli proti Werderu Brémy, keď si pretrhol svalové vlákno v lýtku.

Autor TASR
Mníchov 23. februára (TASR) - Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer by sa do bránky Bayernu Mníchov mal po zranení vrátiť skôr ako sa pôvodne predpokladalo. K dispozícii by podľa nemeckých médií mohol byť už v sobotnom šlágri „Der Klassiker“ proti Borussii Dortmund.

Tridsaťdeväťročný Neuer sa zranil 14. februára v bundesligovom dueli proti Werderu Brémy, keď si pretrhol svalové vlákno v lýtku. Počas absencie ho v bránke nahradil Jonas Urbig. V pondelok však už Neuer podľa magazínu Bild a televíze Sky absolvoval polhodinový individuálny tréning. Bavori vedú ligovú tabuľku s osembodovým náskokom práve pred Dortmundom, pripomenula agentúra DPA.
