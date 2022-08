Neuer by sa mal stihnúť zotaviť pred úvodným zápasom bundesligy

Mníchov 4. augusta (TASR) - Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer by mal nastúpiť v úvodnom zápase bundesligy jeho Bayernu Mníchov. V prvom súťažnom kole zavíta bavorský klub na pôdu Eintrachtu Frankfurt.



Štart Kapitána Bayernu skomplikovali brušné problémy. Podľa trénera Juliana Nagelsmanna sa však stihne zotaviť a nastúpiť tak v piatkovom stretnutí. Bavorskému klubu na počiatku cesty za rekordným jedenástym titulom v sérii budú v zostave chýbať zranení Leon Goretzka a Eric Maxim Choupo-Moting. Absentovať bude aj "vykartovaný" Kingsley Comman.



"S Neuerom to vyzerá dobre. Dnes ešte nebude trénovať. S tímom sa zúčastní na zajtrajších tímových stretnutiach. Momentálne sa už cíti lepšie. Ak sa to bude aj naďalej zlepšovať, tak zajtra bude môcť nastúpiť," citovala Negelsmanna agentúra DPA.