Neuer by sa mal vrátiť do súťažného diania na konci októbra

Berlín 4. októbra (TASR) - Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer by mal vrátiť do súťažného diania po zlomenine nohy na konci októbra. Kapitán Bayernu by sa mohol objaviť v zostave 24. októbra, keď sa mníchovský klub predstaví v Lige majstrov na pôde Galatasarayu Istanbul.



"Uvidíme. Bol by to pekný príbeh, nevylučujem ho. Ak pôjde ďalej všetko podľa plánu, Manuela uvidíme čoskoro na ihrisku," povedal športový riaditeľ Bayernu Christoph Freund pre Amazon Prime.



Neuer by sa vrátil na trávniky takmer po 11 mesačnej pauze. Naposledy hral 1. decembra, keď nastúpil za nemeckú reprezentáciu v skupinovom zápase MS 2022 v Katare proti Kostarike. V závere minulého roka utrpel na lyžovačke zlomeninu nohy, po ktorej nasledovala operácia a následná dlhá rehabilitácia. Minulý týždeň vo štvrtok sa po pauze opäť zapojil do tréningového procesu v Bayerne. Odvtedy niekoľkokrát trénoval bez komplikácií. "U Manuela sa veci vyvíjajú dobrým smerom," potvrdil Freund podľa DPA.



Tréner Bayernu Thomas Tuchel zdôraznil, že bude na samotnom hráčovi, kedy sa opäť odváži chytať v súťažnom stretnutí: "Som však nadšený tým, čo ukazoval v tréningoch, jeho aurou i kvalitou."