Neuer by sa mal vrátiť do tréningového procesu Bayernu skôr

Mníchov 17. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Manuel Neuer je pripravený na návrat do tréningového procesu Bayernu Mníchov skôr, ako sa očakávalo. Tridsaťsedemročný brankár by mal byť Bavorom k dispozícii v najbližších týždňoch.



Neuer si zlomil nohu počas lyžovania v decembri uplynulého roka. Pôvodne sa očakávalo, že sa vráti v novom ročníku, no musel absolvovať ďalšiu operáciu, po ktorej sa špekulovalo, že sa v roku 2023 na ihriskách neobjaví.



Hlavný tréner Bayernu Thomas Tuchel deň pred štartom Bundesligy uviedol, že kapitán tímu by sa mohol vrátiť oveľa skôr. "Operácia mala pozitívny účinok. Očakáva sa, že sa vráti do tréningového procesu skôr, ako sa predpokladalo. To, čo som videl od Manuela v uplynulých týždňoch, bolo veľmi pôsobivé. Dúfame, že sa bude môcť vrátiť do tréningového procesu v najbližších týždňoch," citovala 49-ročného kouča agentúra DPA.