Neuer nebude Bayernu k dispozícii v šlágri proti Dortmundu

Mníchov 29. marca (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov sa v sobotnom bundesligovom šlágri proti Borussii Dortmund budú musieť zaobísť bez brankára Manuela Neuera. Deň pred stretnutím to potvrdil tréner Thomas Tuchel.



"Manuel Neuer je mimo hry. Aleks Pavlovič, bohužiaľ, rovnako nebude k dispozícii. Raphael Guerreiro ešte nie je v poriadku a Sacha Boey sa zranil počas tohto týždňa. Títo štyria sú mimo," uviedol Tuchel v piatok na tlačovej konfrencii.



Neuer si zranil sval na stehne v príprave nemeckej reprezentácie pred prípravnými duelmi s Francúzskom a Holandskom a stále nie je v poriadku. "Bolesti má príliš veľké. Veríme, že týždeń bude stačiť a v Heidenheime sa už postaví do bránky," vysvetlil Tuchel pre DPA. Namiesto neho bude proti Dortmundu chytať Sven Ulreich.



Kanonier Harry Kane síce vynechal pre problémy s členkom prípravné stretnutia Anglicka s Brazíliou a Belgickom, ale v sobotu by mal byť stopercentne pripravený. "Včera naplno trénoval s tímom. Je v poriadku a bude hrať. Čaká nás dôležitá bundesligová klasika a chceme tento duel vyhrať," dodal kouč Bayernu, ktorý je v tabuľke druhý s desaťbodovým mankom na Leverkusen. Štvrtý Dortmund stráca na Bayern rovnako 10 bodov.