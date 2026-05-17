Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. máj 2026Meniny má Gizela
< sekcia Šport

Neuer nevylúčil návrat do nemeckej repezentácie

.
Brankár Bayernu Manuel Neuer oslavuje zisk titulu v Bundeslige so svojím synom po skončení futbalového zápasu medzi Bayernom a FC Kolínom v Mníchove v Nemecku v sobotu 16. mája 2026. Foto: TASR/AP

Tvrdí však, že v uplynulých dňoch nebol v kontakte s trénerom národného tímu Julianom Nagelsmannom.

Autor TASR
Mníchov 17. mája (TASR) - Brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer nevylúčil svoj návrat do nemeckej futbalovej reprezentácie. Tvrdí však, že v uplynulých dňoch nebol v kontakte s trénerom národného tímu Julianom Nagelsmannom, ktorý v priebehu mája zverejni konečnú 26-člennú nomináciu na letné MS v USA, Kanade a Mexiku.

Môj návrat do reprezentácie nie je témou dňa. Teraz oslavujeme s Bayernom ďalší bundesligový titul a počas budúceho víkendu nás čaká finále Nemeckého pohára. S Julianom Nageslmannom diskutujeme, no v uplynulých dňoch sme neboli v kontakte," uviedol pre agentúru DPA majster sveta z roku 2014.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení

Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď

M. KALIŇÁK: Nové eurofondy pre samosprávy budú, ak pripravíme reformy