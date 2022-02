Neuer odchytal 310. víťazný bundesligový zápas a vyrovnal rekord Kahna

Mníchov 6. januára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvládli bundesligový šláger proti Lipsku, na víťazstvo 3:2 sa však poriadne nadreli. Ambiciózni hostia dokázali dvakrát vyrovnať, o triumfe úradujúceho majstra rozhodol vlastný gól chorvátskeho obrancu Joška Gvardiola.



Bavorov v závere podržal skvelými zákrokmi brankár Manuel Neuer, ktorý odchytal 310. víťazný bundesligový zápas a vyrovnal rekord Olivera Kahna - terajšieho šéfa predstavenstva Bayernu. "Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo, ktorým sme vyslali jasný signál našim rivalom v boji o titul," uviedol Neuer pre akreditované médiá. Bayern je na čele tabuľky o deväť bodov pred Borussiou Dortmund, ktorá má však k dobru nedeľný zápas s Bayerom Leverkusen.



Zverenci Juliana Nageslmanna vyhrali ôsmy z uplynulých deviatich zápasov. Pre domáceho trénera to bolo špecifické stretnutie, na lavičku Bayernu prišiel pred sezónou práve z Lipska. "Proti Lipsku sme odohrali duel, ktorý sa musel fanúšikom páčiť. Hralo sa útočne, oba tímy si vypracovali veľa šancí. Lipsko potvrdilo, že na ihriskách súperov je veľmi nebezpečné. Som veľmi spokojný, že všetky tri body napokon zostali v Alianz aréne," zdôraznil Nagelsmann.



Bayern dvakrát viedol po góloch Thomasa Müllera a Roberta Lewandowského, ale húževnatí hostia dvakrát vyrovnali zásluhou Andreho Silvu a Christophera Nkunkua. O všetkom rozhodla situácia z 58. minúty, keď si Gvardiol zrazil do vlastnej bránky center Sergea Gnabryho.



"Nechýbalo veľa a mohli sme uhrať veľmi cenný výsledok. Za predvedený výkon by sme si bod zaslúžili," tvrdí maďarský brankár Péter Gulácsi. Lipsko je v tabuľke siedme s trojbodovou stratou na štvrtú priečku zaručujúcu účasť v Lige majstrov. Na tej momentálne figuruje Union Berlín.