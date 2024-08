Neuer oznámil koniec reprezentačnej kariéry

Mníchov 21. augusta (TASR) - Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer v stredu oznámil koniec reprezentačnej kariéry. Tridsaťosemročný hráč Bayernu Mníchov odchytal za Nemecko spolu 124 zápasov, pričom v 61 z nich viedol mužstvo s kapitánskou páskou. S národným tímom získal v roku 2014 titul majstra sveta.



Neuer na sociálnej sieti napísal, že hoci ho láka hrať až do nasledujúceho svetového šampionátu v roku 2026, je presvedčený, že teraz je ten správny čas urobiť tento krok. "Od dnešného dňa končím svoju kariéru v nemeckej futbalovej reprezentácii. Každý, kto ma pozná, vie, že to pre mňa nebolo ľahké rozhodnutie. Miloval som nosiť dres národného tímu," citovala Neuera agentúra dpa.



Deň pred oznámením konca prišiel denník Bild s informáciou, že Neuer sa nepridá k trojici Toni Kroos, Thomas Müller a Ilkay Gündogan a bude pokračovať. Kapitánsku pásku by prevzal práve od posledného menovaného, ktorý oznámil koniec v pondelok, to sa však nestalo. V kádri nemeckej reprezentácie tak nefiguruje už žiadny majster sveta z Brazílie.