Neuer podpísal novú ročnú zmluvu s Bayernom
Autor TASR
Mníchov 15. mája (TASR) - Manuel Neuer bude súčasťou nemeckého futbalového klubu FC Bayern Mníchov aj v nasledujúcej sezóne. Štyridsaťročný brankár predĺžil zmluvu s Bavormi a očakáva sa, že zostane tímovou jednotkou Mníchovčanov, ktorých dres si oblieka od roku 2011.
Neuer získal s tímom 13 titulov v tamojšej Bundeslige a dvakrát sa radoval z úspechu v Lige majstrov. Súčasný kontrakt Neuera bol platný do konca júna. „Je to určite správne rozhodnutie. V mužstve vládne správny tímový duch,“ uviedol Neuer vo vyhlásení. K dohode prišlo napokon na základe faktu, že sa samotný brankár rozhodol prijať nižší plat oproti doterajšej zmluve.
Podľa medializovaných informácií zarábal Neuer ročne približne 20 miliónov eur. K finalizácii detailov kontraktu prišlo pred víkendovým ligovým duelom s Kolínom. Postupne by sa mal striedať v bránke s doterajšou dvojkou Jonasom Urbigom. Novú ročnú zmluvu podpísal s klubom aj tretí brankár Sven Ulreich.
V uplynulých týždňoch sa stále stupňujú špekulácie o Neuerovom návrate do nemeckej reprezentácie, ktorú čakajú majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.
