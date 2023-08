Neuer sa po zlomenine nohy vrátil do tréningového procesu Bayernu

Mníchov 28. augusta (TASR) - Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer sa vrátil do tréningového procesu Bayernu Mníchov. V pondelok trénoval s brankármi bavorského klubu prvýkrát od zlomeniny nohy, ktorú utrpel počas decembrovej lyžovačky.



Bayern zatiaľ neposkytol bližšie informácie o tom, kedy bude Neuer pripravený opäť chytať. Nemecký reprezentant naposledy odohral súťažný zápas 1. decembra, keď sa predstavil v drese národného tímu na MS v Katare. "Kapitán absolvoval stretnutie so svojimi brankárskymi kolegami a urobil ďalší krok na ceste k návratu," citovala z vyhlásenia klubu agentúra AP.



Tridsaťsedemročný Neuer absolvoval začiatkom augusta operáciu, počas ktorej mu zo zranenej nohy vybrali kovové implantáty. Očakávalo sa, že návrat dlhoročnej brankárskej jednotky tímu sa oddiali až na začiatok budúceho roka, no tréner Thomas Tuchel deň pred štartom Bundesligy avizoval, že k tomu môže dôjsť oveľa skôr.



V jarnej časti uplynulej sezóny nahradil Neuera v bránke Yann Sommer z Borussie Mönchengladbach, ktorý však v lete odišiel do Interu Miláno. Náhradníka Alexandra Nübela poslal úradujúci nemecký majster na ročné hosťovanie do Stuttgartu. Bayern získal v tomto prestupovom období izraelského brankára Daniela Peretza, v prvých dvoch zápasoch prebiehajúceho ročníka sa však medzi troma žrďami predstavil Nemec Sven Ulreich.