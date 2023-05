Neuer sa prvýkrát od zranenia vrátil na ihrisko: Sme optimistickí

Mníchov 9. mája (TASR) – Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer absolvoval v utorok prvý tréning na ihrisku od svojej vlaňajšej zlomeniny pravej nohy. K zraneniu prišiel v závere minulého roka počas lyžovačky.



"Rehabilitácia ide veľmi dobre, som spokojný. Najnovšie röntgenové snímky vyzerali tiež dobre. Každý deň si užívam napredovanie, všetci sme optimistickí," citovala Neura agentúra DPA. Kapitán Bayernu i nemeckej reprezentácie by mal byť k dispozícii v príprave na nadchádzajúcu sezónu.



Klub angažoval v jeho neprítomnosti Yanna Sommera z Borussie Mönchengladbach. Švajčiar má kontrakt do roku 2024, no čelí kritike za nedostatočné výkony. Bayern vypadol vo štvrťfinále Ligy majstrov po prehre 0:3 na pôde Manchestru City a remíze 1:1 v domácej odvete. V Bundeslige bojuje o obhajobu titulu, tri kolá pred koncom sezóny má jednobodový náskok pred druhou Borussiou Dortmund.