Neuer sa tento rok nevráti do národného tímu: Využijem čas na oddych

Mníchov 7. novembra (TASR) - Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer sa tento rok neplánuje vrátiť do národného tímu. Kapitán Bayernu Mníchov to uviedol na tlačovej konferencii pred stredajším zápasom Ligy majstrov proti Galatasarayu Istanbul.



"S trénerom Julianom Nagelsmannom sme v kontakte. K národnému tímu sa však teraz nepripojím a využijem čas na oddych. Hovorili sme veľmi otvorene o všetkom. Dám do toho všetko, aby som sa na budúci rok vrátil," povedal Neuer podľa agentúry DPA. Nemecko čakajú počas novembrového asociačného termínu prípravné zápasy proti Turecku a v Rakúsku. Tridsaťsedemročný brankár chce pomôcť reprezentácii budúci rok, keďže Nemecko hostí ME 2024.



Neuer sa po komplikovanej zlomenine nohy, ktorú utrpel v decembri 2022, vrátil do súťažného kolotoča 28. októbra v 9. kole Bundesligy proti Darmstadtu 8:0. "Bolo to veľmi vážne zranenie. Som rád, že som sa vrátil späť k futbalu. Teším sa z možnosti byť opäť s chlapcami na ihrisku," uviedol.



Majster sveta z roku 2014 odchytal aj ďalšie dve stretnutia Bayernu. "Bavori" vypadli v 2. kole domáceho pohára, keď nestačili na treťoligistu 1. FC Saarbrücken a na jeho pôde prehrali 1:2. Odčinili to však počas uplynulého víkendu, keď v šlágri 10. kola Bundesligy uspeli na ihrisku Borussie Dortmund presvedčivo 4:0 aj vďaka hetriku Harryho Kanea.



"Som rád, že som mohol absolvovať prvých pár zápasov a teším sa, ako dobre sa skončili. Samozrejme, telo trochu reaguje, no to je normálne. Pred každým stretnutím som sa cítil naozaj dobre," konštatoval Neuer, ktorý v stredu nastúpi v bráne tímu v najprestížnejšej futbalovej súťaži prvýkrát od 4. októbra 2022: "Som veľmi rád, že sa opäť predstavím v Lige majstrov. Čaká nás skvelý duel proti Galatasarayu."