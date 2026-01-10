< sekcia Šport
Neuer sa v nedeľu vráti do brány Bayernu Mníchov
Neuera trápilo zranenie zadného stehenného svalu, ktoré utrpel počas decembrového stretnutia s Mainzom (2:2).
Autor TASR
Mníchov 10. januára (TASR) - Manuel Neuer sa vráti do zostavy nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov. Tridsaťdeväťročný brankár bude štartovať v nedeľnom bundesligovom zápase proti Wolfsburgu.
Neuera trápilo zranenie zadného stehenného svalu, ktoré utrpel počas decembrového stretnutia s Mainzom (2:2). Vynechal tak záverečný duel roka 2025 na trávniku Heidenheimu (4:0), medzi troma žrďami štartoval 22-ročný Jonas Urbig. „Momentálne vidím kombináciu Manua a Jonasa ako ideálnu, a to aj pre Jonasov rozvoj. Manu Jonasovi určite veľmi pomohol. Jonas už odohral niekoľko dôležitých zápasov,“ uviedol tréner tímu Vincent Kompany podľa DPA.
Majster sveta z roku 2014 a dvojnásobný víťaz Ligy majstrov Neuer, ktorý v marci oslávi svoje 40. narodeniny, je jednotkou bavorského klubu od roku 2011. Momentálne s ním má podpísanú zmluvu do konca júna 2026. „Manu dosiahol s FC Bayern neuveriteľne veľa. Čoskoro bude mať 40 rokov. Hovoríme o absolútne špičkovej úrovni, na ktorej hrá, čo je naozaj mimoriadne. Sadneme si spolu a potom uvidíme,“ povedal na margo zmluvy športový riaditeľ klubu Max Eberl.
