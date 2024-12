Neuer si už pravdepodobne nezahrá do konca roka

Mníchov 9. decembra (TASR) - Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer z Bayernu Mníchov si už pravdepodobne nezahrá do konca roku 2024. Povedal to tréner bavorského tímu Vincent Kompany pred utorkovým súbojom so Šachtarom Doneck v Lige majstrov.



Neuer si zlomil rebro v utorkovom zápase s Bayerom Leverkusen. "Má zlomené rebro, čo znamená, že tento rok už hrať pravdepodobne nebude. Dôležité je, aby sa mu to teraz zahojilo. Dúfajme, že od začiatku januára bude späť, ale zatiaľ je predčasné robiť akékoľvek závery," povedal belgický kormidelník podľa AFP.



Okrem nemeckého brankára sú na zozname zranených v Bayerne i Harry Kane, Kingsley Coman, Alphonso Davies, Joao Palhinha, Serge Gnabry, Josip Stanišič, Hiroki Ito a Mathys Tel, pričom náhradný brankár Sven Ulreich je mimo hry z osobných dôvodov. Medzi žrďami by sa tak mal predstaviť gólman Daniel Perec. Izraelčan odohrá svoj tretí zápas v drese Mníchova.